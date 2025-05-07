Россия готова нанести удар гиперзвуковым комплексом «Орешник» по Киеву, если Украина предпримет провокационные действия во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил Telegram-канал Mash, ссылаясь на свои источники.

По информации издания, президент РФ Владимир Путин поручил Министерству обороны определить потенциальные цели для удара. Это заявление стало предупреждением о серьёзных последствиях для Киева в случае эскалации в период с 8 по 10 мая, когда Россия объявила трёхдневное перемирие.

Несмотря на это, украинские дроны атаковали Москву и другие регионы РФ. Мэр столицы Сергей Собянин подтвердил, что 17 беспилотников были сбиты системами ПВО.

Mash утверждает, что украинские элиты начали эвакуацию семей из Киева, вероятно, осознавая возможные последствия своих действий. Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал российское предложение о перемирии «театральным жестом», а украинское Минобороны заявило, что участие иностранных военных в параде Победы в Москве будет расценено как «оскорбление памяти победы над нацизмом».

Заявление о возможном применении «Орешника» подчёркивает напряжённость в преддверии Дня Победы, который Россия отмечает с особым размахом. В этом году в московском параде примут участие лидеры ряда стран, включая президента Китая Си Цзиньпина. В то же время Украина и ряд западных стран отмечают День Победы в Европе 8 мая, дистанцируясь от российской интерпретации праздника.