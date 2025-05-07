Климатические катаклизмы станут неотъемлемой частью жизни для подавляющего большинства детей, родившихся после 2020 года. Бельгийские ученые из Свободного университета Брюсселя бьют тревогу: если не принять срочных мер, до 90% этих детей столкнутся с аномальной жарой, наводнениями и другими природными бедствиями, которые будут происходить в разы чаще, чем во времена их бабушек и дедушек.

Представьте: лето, когда невозможно выйти на улицу из-за испепеляющей жары, или весна, когда паводки затапливают целые города. Исследование, опубликованное в журнале Nature, показывает, что даже при самом благоприятном сценарии потепления на 1,5°C больше половины современных детей испытают такие условия. А при текущей климатической политике, ведущей к потеплению на 2,7°C, под ударом окажутся почти все.

Ученые проанализировали данные о 1,69 миллиарда молодых людей и сравнили их будущее с жизнью людей, родившихся в 1960-х. Выводы шокируют: волны жары, засухи и наводнения станут в 2–7 раз более частыми. Если раньше такие явления были редкостью, то для нового поколения они рискуют стать нормой.

Особенно тревожно, что бездействие может привести к катастрофическим последствиям. По прогнозам, уже к началу 2030-х годов планета перешагнет критическую отметку потепления в 1,5°C. Это означает, что миллиарды детей окажутся в зоне риска: от голода до лесных пожаров.

Но есть и проблеск надежды. Исследователи подчеркивают, что решительные действия способны переломить ситуацию. Сокращение выбросов на 45% к 2030 году может вдвое уменьшить угрозу для сотен миллионов детей. Например, число тех, кто столкнется с голодом из-за климатических изменений, сократится с 400 до 316 миллионов.

«Это не просто цифры, это красный сигнал для всего человечества», — заявил доктор Люк Грант, один из авторов исследования. По его словам, в доиндустриальную эпоху вероятность таких экстремальных условий стремилась к нулю. Сегодня же мы стоим на пороге новой реальности.

Будущее детей — в руках взрослых. Вопрос в том, успеем ли мы повернуть вспять этот разрушительный процесс, пока не стало слишком поздно.