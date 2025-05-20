Ароматные шедевры на кухне: готовим с умом

Мультиварка давно перестала быть просто модным гаджетом — сегодня это верный помощник для тех, кто ценит время без ущерба для вкуса. С её помощью даже сложные блюда превращаются в увлекательный квест с гарантированным результатом. Давайте разберём, как превратить обычный ужин в кулинарный перфоманс.

«Главный секрет мультиварки — она прощает ошибки новичков и раскрывает таланты начинающих кулинаров»

Свиные рёбрышки в медово-горчичном глазури

Идеальный вариант для воскресного обеда, который соберёт семью за столом как магнитом. Что нужно:

Свиные рёбрышки — 1 кг

Мёд — 3 ст.л.

Дижонская горчица — 2 ст.л.

Соевый соус — 50 мл

Чеснок — 4 зубчика

Смешайте все компоненты маринада в чаше прибора. Обмажьте рёбра со всех сторон, оставьте на 15 минут. Установите режим «Тушение» на 2 часа. За 20 минут до готовности откройте крышку, чтобы соус загустел. Подавайте с картофельным пюре или овощами-гриль.

Шоколадный фондан с жидкой начинкой

Докажите, что десерты в мультиварке — это не миф! Вам понадобится:

Тёмный шоколад — 180 г

Сливочное масло — 120 г

Яйца — 4 шт.

Сахар — 100 г

Мука — 60 г

Растопите шоколад с маслом в режиме «Подогрев». Взбейте яйца с сахаром до пышности, аккуратно соедините с шоколадной массой. Добавьте просеянную муку. Чашу смажьте маслом, вылейте тесто. Готовьте 25 минут в программе «Выпечка». Подавайте сразу с шариком ванильного мороженого.

Средиземноморский овощной суп

Лёгкое блюдо, которое сохраняет максимум витаминов. Ингредиенты:

Кабачок — 1 шт.

Болгарский перец — 2 шт.

Консервированные помидоры — 400 г

Нут — 150 г (замочить на ночь)

Базилик свежий — пучок

Все овощи нарежьте кубиками. Выложите в чашу, добавьте нут и помидоры. Залейте 1,5 л воды или бульона. Выберите режим «Суп» на 1,5 часа. Перед подачей посыпьте базиликом и тёртым пармезаном.

Совет: для насыщенного вкуна добавляйте 1 ст.л. оливкового масла в начале готовки — оно «раскроет» аромат овощей

Курица карри с кокосовым молоком

Экзотика, которую легко повторить в домашних условиях. Подготовьте: