Ароматные шедевры на кухне: готовим с умом
Мультиварка давно перестала быть просто модным гаджетом — сегодня это верный помощник для тех, кто ценит время без ущерба для вкуса. С её помощью даже сложные блюда превращаются в увлекательный квест с гарантированным результатом. Давайте разберём, как превратить обычный ужин в кулинарный перфоманс.
«Главный секрет мультиварки — она прощает ошибки новичков и раскрывает таланты начинающих кулинаров»
Свиные рёбрышки в медово-горчичном глазури
Идеальный вариант для воскресного обеда, который соберёт семью за столом как магнитом. Что нужно:
- Свиные рёбрышки — 1 кг
- Мёд — 3 ст.л.
- Дижонская горчица — 2 ст.л.
- Соевый соус — 50 мл
- Чеснок — 4 зубчика
Смешайте все компоненты маринада в чаше прибора. Обмажьте рёбра со всех сторон, оставьте на 15 минут. Установите режим «Тушение» на 2 часа. За 20 минут до готовности откройте крышку, чтобы соус загустел. Подавайте с картофельным пюре или овощами-гриль.
Шоколадный фондан с жидкой начинкой
Докажите, что десерты в мультиварке — это не миф! Вам понадобится:
- Тёмный шоколад — 180 г
- Сливочное масло — 120 г
- Яйца — 4 шт.
- Сахар — 100 г
- Мука — 60 г
Растопите шоколад с маслом в режиме «Подогрев». Взбейте яйца с сахаром до пышности, аккуратно соедините с шоколадной массой. Добавьте просеянную муку. Чашу смажьте маслом, вылейте тесто. Готовьте 25 минут в программе «Выпечка». Подавайте сразу с шариком ванильного мороженого.
Средиземноморский овощной суп
Лёгкое блюдо, которое сохраняет максимум витаминов. Ингредиенты:
- Кабачок — 1 шт.
- Болгарский перец — 2 шт.
- Консервированные помидоры — 400 г
- Нут — 150 г (замочить на ночь)
- Базилик свежий — пучок
Все овощи нарежьте кубиками. Выложите в чашу, добавьте нут и помидоры. Залейте 1,5 л воды или бульона. Выберите режим «Суп» на 1,5 часа. Перед подачей посыпьте базиликом и тёртым пармезаном.
Совет: для насыщенного вкуна добавляйте 1 ст.л. оливкового масла в начале готовки — оно «раскроет» аромат овощей
Курица карри с кокосовым молоком
Экзотика, которую легко повторить в домашних условиях. Подготовьте:
- Куриное филе — 800 г
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