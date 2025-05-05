В отряд «Нормандия-Неман», который действует в зоне специальной военной операции на стороне России, в ближайшее время могут вступить новые добровольцы из Франции. Об этом заявил военный эксперт, бывший сотрудник контртеррористической разведки Николя Чинкуини в комментарии изданию aif.ru.

По его словам, участие французов в составе российских сил остаётся малозаметным для широкой общественности, поскольку такие добровольцы не получают поддержки со стороны ведущих французских СМИ. В то же время Чинкуини отметил, что среди заинтересованных конфликтом граждан Франции отряд уже давно известен, особенно благодаря деятельности одного из его лидеров — Сергея Мунье.

Отряд «Нормандия-Неман» специализируется на применении ударных беспилотных летательных аппаратов и носит символическое название, отсылающее к знаменитому французскому истребительному авиаполку времён Великой Отечественной войны, который воевал на стороне СССР. Современная форма участия граждан Франции в боевых действиях на стороне России воспринимается как продолжение той исторической традиции, хотя и остаётся за пределами официальной повестки французских властей.

Ранее о значимости этого подразделения упоминал президент России Владимир Путин. В ходе выступления на просветительском марафоне «Знание. Первые» он подчеркнул необходимость создания интернационала победителей — объединения на основе общих целей и ценностей. В этом контексте глава государства отметил вклад иностранных добровольцев в действия российских сил, подчеркнув символическую и моральную значимость таких примеров.

Николя Чинкуини добавил, что на фоне активной информационной поддержки французов, воюющих в составе ВСУ, добровольцы из числа сторонников России в медиапространстве остаются в тени. Несмотря на это, их присутствие на фронте сохраняется и, как ожидается, может расшириться.