Восточная часть Африканского континента демонстрирует признаки масштабного геологического преобразования — рифтинг, или расхождение тектонических плит, может привести к формированию нового океана.

Об этом сообщают учёные, наблюдающие за процессами в регионе пустыни Афар — одном из самых геологически активных участков планеты.

Регион находится в точке схождения трёх тектонических плит: Аравийской, Нубийской и Сомалийской. Все они постепенно расходятся, и в земной коре уже фиксируются масштабные разломы. По данным спутникового мониторинга, Аравийская плита удаляется от Африки со скоростью 2,5 см в год, а Нубийская и Сомалийская — от 0,5 до 1,2 см в год.

По оценкам геологов, при сохранении текущей динамики через 5–10 миллионов лет морская вода из Красного моря и Аденского залива начнёт заполнять Афарскую впадину. Это приведёт к образованию нового океана, а Африканский Рог отделится от материка и станет самостоятельным географическим образованием.

Как поясняет геофизик Кристофер Мур, подобные процессы происходят крайне редко и сейчас Восточная Африка — единственное место на Земле, где учёные могут в реальном времени наблюдать, как континент превращается в будущий океанический бассейн.