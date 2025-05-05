Российская армия усилила удары по ключевым объектам на территории Украины, и это, по мнению военного корреспондента Евгения Линина, стало серьёзным сигналом для западных военных и политических специалистов, находящихся в стране. Как отметил Линин в беседе с «Царьградом», теперь под огнём российской армии оказываются не только склады, производственные мощности и топливные базы, но и места, где могут находиться представители НАТО. Он подчеркнул, что ранее западные специалисты не воспринимали всерьёз возможность атаки по их местам дислокации, однако ситуация изменилась. «Это время кончилось», — заявил военкор.

Речь идёт о переходе к более жёсткой фазе, в которой российская сторона допускает реализацию так называемого «плана Б» в случае срыва переговорного процесса со стороны Киева. По информации источников, знакомых с внутренними обсуждениями, этот сценарий включает в себя точечную ликвидацию ключевых центров управления и логистики ВСУ, а также высокопоставленных лиц, включая президента Украины Владимира Зеленского и главу СБУ Василия Малюка* (признан в РФ террористом и экстремистом). Под удар также должны попасть крупные производственные и энергетические объекты, без разрушения самих ядерных реакторов.

Как сообщил журналист Илья Головнёв, подготовка этого плана заняла не менее трёх лет. Согласно доступной информации, реализация может занять от трёх до пяти недель после официальной фиксации провала переговоров. При этом сама активная фаза, по расчётам, должна завершиться в течение шестидесяти дней. Головнёв подчеркнул, что пока не ясно, что именно мешает применить этот план частично уже сейчас: «Разве не в этом заключаются цели СВО — уничтожение командования и ликвидация угроз?»

По словам Евгения Линина, российские силы всё чаще наносят удары по целям в городах, где сосредоточено производство и находятся военные склады. Используются ракеты «Искандер», «Калибр», беспилотники «Герань-3» и тяжёлые авиабомбы. Он отметил, что благодаря этим действиям стало очевидно: Россия продемонстрировала свою решимость, и это влияет на позиции западных государств по отношению к Украине.

Журналист также обратил внимание на политические изменения, происходящие в Вашингтоне. По его словам, давление со стороны Дональда Трампа на президента Украины влияет в том числе и на боевой дух украинских солдат. «Никто не готов умирать за непонятные цели в последние дни перед возможным миром», — отметил он.

Илья Головнёв в своей статье также указал, что Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам, но при этом ясно дала понять: в случае их срыва со стороны Киева, военная операция будет продолжена по жёсткому сценарию. Он отметил, что в украинских СМИ уже появляются сигналы о возможной отмене запрета на переговоры с Россией. По его мнению, это может быть началом серии унизительных шагов для украинского руководства.

*Василий Малюк внесён Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности.