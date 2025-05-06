Североатлантический альянс приостановил реализацию части своих программ в Грузии, сославшись на якобы изменение внешнеполитического курса страны. Об этом говорится в письме НАТО, направленном в распоряжение грузинского информагентства «Интерпрессньюс», сообщает корреспондент газеты «ВЗГЛЯД» из Тбилиси.

Как уточняется в документе, из 17 текущих инициатив НАТО на территории Грузии заморожены пять. В Альянсе пояснили, что причиной такого решения стала «встревоженность» стран-участниц последними политическими событиями в Грузии и её предполагаемым отклонением от евроатлантического вектора.

Среди приостановленных программ значатся направления, связанные с кибербезопасностью, стратегическими коммуникациями, кризисным управлением, а также химико-биологической и радиологической защитой. При этом некоторые инициативы продолжают действовать — в том числе проекты в сфере противовоздушной обороны, военной авиации, инженерного обеспечения, медицины и подготовки сил специального назначения.

В письме также подчёркивается, что, несмотря на нынешние разногласия, Грузия остаётся одним из «ближайших партнёров НАТО». Напоминается, что ещё в 2008 году, на саммите в Бухаресте, Тбилиси было обещано членство в Альянсе — наряду с Украиной.

Исторически Грузия активно участвовала в военных миссиях НАТО. В частности, в ходе операции в Афганистане страна направила наибольший контингент среди государств, не входящих в Североатлантический блок. За время участия в афганской кампании 32 грузинских военнослужащих погибли, ещё сотни получили ранения различной степени тяжести.