На южно-донецком направлении группировка «Восток» ВС РФ успешно уничтожила замаскированный командный пункт украинских вооружённых сил в районе села Богатырь.

Об этом сообщили в Минобороны России. Для удара был задействован самоходный миномёт 2С4 «Тюльпан», который точечно поразил цель.

Кроме того, на этом направлении штурмовые подразделения выбили украинские силы из нескольких опорных пунктов. Несмотря на плотный ответный огонь, российские бойцы закрепились на новых позициях, зачистили территорию и нарушили снабжение передовых частей ВСУ боеприпасами. Поддержку штурмовикам обеспечили артиллеристы, применившие «Тюльпаны» для уничтожения пункта управления.

Ранее сообщалось, что группировка «Запад» за сутки ликвидировала 24 пункта управления беспилотниками ВСУ. Также в Краматорске дроны «Герань-2» поразили склад боеприпасов и ремонтную мастерскую украинских сил.