Мелкий ремонт в доме — как зубная боль: если игнорировать, проблема станет серьезной. Но в отличие от визита к стоматологу, справиться с бытовыми «неполадками» можно самостоятельно, даже без особых навыков. Рассказываем, как превратиться в домашнего мастера за пять минут и сэкономить на вызове специалистов.

Когда стены «плачут»: как заделать трещины

Трещины в штукатурке появляются из-за перепадов температуры или некачественного ремонта. Не ждите, пока они превратятся в «каньоны»! Возьмите шпатель, акриловую шпаклевку и мелкую наждачную бумагу.

Совет: если трещина глубокая, заполните ее гипсом на ⅔, а затем нанесите финишный слой шпаклевки. Так вы избежите усадки.

После высыхания затрите поверхность наждачкой — и готово. Для экстренного ремонта подойдет даже зубная паста (но только белая!).

Мебель в «боевом» состоянии: маскируем сколы

Деревянная мебель теряет вид из-за царапин и сколов? Не спешите выбрасывать! Восковые мебельные карандаши — ваш секрет:

Подберите оттенок на 1-2 тона светлее поверхности — при высыхании воск темнеет.

Нагрейте карандаш зажигалкой для пластичности.

Заполните повреждение, затем отполируйте мягкой тканью.

Для темных поверхностей используйте обычную гречневую крупу: разотрите ее в пыль, смешайте с клеем ПВА и нанесите на скол.

Скрипучие двери: тишина за три шага

Петли скрипят? Это не привидения — просто металл «просит» смазки. Не обязательно покупать WD-40. Подойдет:

Оливковое масло (капните на петлю и поверните дверь 5-6 раз) Графит из карандаша (растолките грифель и засыпьте в щель петли) Парафин от свечи (потрите им металлические детали)

Важно: перед смазкой очистите петли от старой грязи ватной палочкой, смоченной в уксусе.

Оконный уплотнитель: замена за 10 минут

Если из окон дует, а стекла потеют — пора менять резиновый уплотнитель. Купите в строительном магазине самоклеящуюся ленту подходящей толщины.

Инструкция:

Удалите старый уплотнитель, обезжирьте поверхность спиртом.

Наклейте ленту, начиная с угла, без натяжения.

Прижмите валиком или ладонью на 2-3 минуты.

Лайфхак: продлите жизнь новому уплотнителю, смазывая его силиконовой смазкой раз в полгода.

Обои отклеились? Используйте «тяжелую артиллерию»

Отслоившиеся углы — бич арендаторов и перфекционистов. Вам понадобится шприц без иглы и клей ПВА, разведенный водой 1:1.