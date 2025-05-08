Президент Кубы Мигель Диас-Канель в интервью RT резко осудил заявления Дональда Трампа о том, что США сыграли главную роль в победе над гитлеровской Германией во Второй мировой войне. По словам кубинского лидера, такие высказывания являются ксенофобными и агрессивными, а также отражают попытки Запада принизить вклад СССР в разгром фашизма.

Основные обвинения Диас-Канеля

Критика слов Трампа : Диас-Канель назвал утверждения Трампа о «доминирующей роли» США в победе над фашизмом искажением истории.

: Диас-Канель назвал утверждения Трампа о «доминирующей роли» США в победе над фашизмом искажением истории. Русофобия Запада : Он подчеркнул, что Запад использует русофобию для обесценивания заслуг Советского Союза во Второй мировой войне.

: Он подчеркнул, что Запад использует русофобию для обесценивания заслуг Советского Союза во Второй мировой войне. Связь с фашизмом: Кубинский президент охарактеризовал такие действия и заявления как проявление фашизма.

Диас-Канель также связал эту риторику с более широкой политикой США, включая:

Ужесточение экономической блокады Кубы.

Включение Кубы в список стран-террористов.

Поддержку расширения НАТО к границам России.

Он заявил: «Обречение целого народа на геноцид посредством блокады — это не форма фашизма? Те же люди десятилетиями поддерживают продвижение НАТО к российским границам». Таким образом, по мнению Диас-Канеля, заявления Трампа — это не просто слова, а часть агрессивной политики, направленной против Кубы, России и исторической правды.

Ранее Дональд Трамп утверждал, что США были «доминирующей силой» в победе над фашизмом, а победа во Второй мировой войне якобы была достигнута «только благодаря США». Эти слова вызвали резкую реакцию кубинского лидера, который увидел в них не только историческую неточность, но и проявление враждебности.

Таким образом, Мигель Диас-Канель не только осудил Трампа за его высказывания, но и указал на их связь с более масштабной проблемой — политикой США, которую он считает фашистской по своей сути.