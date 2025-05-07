В ночь на 8 мая Вооружённые силы России нанесли удар по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины в Запорожье. Как сообщает Telegram-канал «Военное дело», целью атаки стало конструкторское бюро «Прогресс», расположенное на территории, временно находящейся под контролем киевских властей.

На видеозаписи, снятой очевидцем и опубликованной в Сети, видно здание предприятия после удара. В конструкции строения имеются серьёзные повреждения: на фасаде зафиксированы трещины, выбиты окна, на стенах — следы возгорания. Перед зданием разбросаны обломки облицовочных материалов, часть которых рухнула на землю.

Запорожское машиностроительное конструкторское бюро «Прогресс» имени академика А. Г. Ивченко является государственным предприятием и входит в структуру концерна «Укроборонпром». Основное направление его деятельности — разработка, изготовление и доводка газотурбинных двигателей, применяемых в авиации и промышленности. Также предприятие занимается их испытаниями, сертификацией и ремонтом, а также постановкой на серийное производство.

Как отмечается в публикации канала, удар был нанесён по объекту, имеющему важное значение для обеспечения украинских вооружённых сил авиационной техникой. Конструкторское бюро, в свою очередь, выполняет ключевые задачи в рамках украинского военно-промышленного комплекса, что делает его законной целью в условиях продолжающегося конфликта.

