Российские силы активизировали действия в районе Днепра в Херсонской области. Как заявил спикер Сил обороны юга ВСУ Владислав Волошин, российские подразделения предпринимают попытки форсировать реку и закрепиться на нескольких островах, расположенных напротив Херсона. Его слова приводит Telegram-канал «Военкоры русской весны».

По информации Волошина, основными направлениями российской активности стали острова Бугаз и Козулыйский. Он также отметил, что российские военные действуют на юге Днепровских островов и, по его оценке, могут готовить операцию по захвату плацдарма в районе села Кизомис. Целью, по словам представителя ВСУ, является расширение зоны контроля и укрепление позиций в южной части региона.

На фоне этих заявлений появляется и другая информация о готовящихся действиях украинской стороны. Ранее военный аналитик Михаил Звинчук, автор Telegram-канала «Рыбарь», сообщил, что в ближайшее время украинские войска могут предпринять провокации в северо-западной части Крыма. По его данным, ВСУ рассчитывают нанести удары по объектам ПВО, расположенным на полуострове, чтобы снизить их эффективность и тем самым подготовить условия для возможной десантной операции.

Звинчук подчеркнул, что подобные действия могут преследовать цель поэтапного ослабления оборонного потенциала региона. В случае частичного успеха украинской стороны, по его мнению, может быть создан временный плацдарм для дальнейших наступательных действий.