Полковник запаса, бывший начальник зенитно-ракетных войск ВВС России Сергей Хатылев в интервью NEWS.ru заявил, что некоторые беспилотники ВСУ запускаются с территории России.

Он раскрыл, кто может быть причастен к этим действиям, и объяснил цели недавних атак Украины.

Хатылев отметил, что, хотя БПЛА самолётного типа с дальностью до 2000 км запускаются с Украины, часть дронов стартует из приграничных районов России. По данным ФСБ, в этом замешаны диверсионно-разведывательные группы и так называемая «пятая колонна», получающие деньги от Киева за свою деятельность.

Эксперт подчеркнул, что массированная атака дронов на Москву и другие регионы 7 мая, когда было сбито рекордное число БПЛА — 524 единицы, — была направлена на срыв празднования 80-летия Победы.

По словам Хатылева, действия украинских властей, возглавляемых Владимиром Зеленским, преследуют цель помешать визиту мировых лидеров на парад Победы и продемонстрировать Западу свою активность.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин охарактеризовал эти действия как терроризм, подчёркивая, что Зеленский представляет угрозу не только для России, но и для других стран.