Угроза начала масштабного военного конфликта между США, Израилем и Ираном действительно существует, однако пока ситуацию удается удерживать в рамках относительной стабильности. Об этом в интервью изданию «Военное дело» заявил политолог Ростислав Ищенко. По его словам, напряженность сохраняется, но прямое столкновение с участием всех трёх сторон сдерживается рядом объективных факторов.

Как отметил Ищенко, Соединенные Штаты традиционно избегают прямого участия в войнах на Ближнем Востоке, предпочитая действовать через союзников. В этом случае основную роль в возможном конфликте должен был бы взять на себя Израиль. Однако, по оценке эксперта, Израиль не готов к войне с Ираном без активной поддержки Вашингтона. Такая осторожность объясняется военным потенциалом Ирана, который способен нанести серьёзный урон как израильским военным объектам, так и американским базам, размещённым в регионе.

При этом сам Иран также понимает, что открытое столкновение с США и Израилем может иметь для него разрушительные последствия. Именно это осознание, по мнению политолога, удерживает иранское руководство от резких шагов и провоцирующих действий. В Тегеране, несмотря на жёсткую риторику, по-прежнему делают ставку на дипломатические пути урегулирования.

Дополнительную роль в сдерживании конфликта играет потенциальная реакция исламского мира. Даже несмотря на то, что Иран — шиитская и неарабская страна, возможное нападение западной коалиции может вызвать резонанс среди мусульманских государств. Такая реакция создаст угрозу как интересам США на глобальном уровне, так и стабильности Израиля в регионе.

Ростислав Ищенко также указал на ещё один крайне опасный аспект — вероятность эскалации до уровня применения ядерного оружия. Возможность развития событий по этому сценарию делает любые попытки спровоцировать открытое столкновение исключительно рискованными. В случае выхода конфликта из-под контроля последствия могут затронуть весь мир.

На текущий момент ситуация на Ближнем Востоке остаётся напряжённой, но пока управляемой. Политолог отметил, что стороны не заинтересованы в немедленном начале войны. Однако сохраняющийся глобальный кризис, по его словам, постепенно ослабляет существующие механизмы сдерживания. Это может привести к тому, что даже случайный инцидент способен запустить цепную реакцию, способную перерасти в полномасштабное военное противостояние.