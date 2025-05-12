На фоне усиливающейся напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе внимание мировой прессы привлекли свежие кадры, на которых, предположительно, запечатлён испытательный полёт китайского истребителя шестого поколения J-50. Видео, распространившееся в сети, показывает полёт на малой высоте: шасси убраны, люки закрыты, а особое внимание экспертов привлекла округлая форма хвостового сопла. Именно этот элемент стал ключевым поводом для обсуждений среди военных специалистов. Об этом сообщает издание Sohu, передает RZNonline.ru.

Как уточняет Sohu, ранее J-50 оснащался прямоугольным двухвекторным соплом, аналогичным используемому на американском F-22. Такая конструкция улучшает малозаметность за счёт снижения инфракрасной сигнатуры, но одновременно уменьшает тягу из-за сложности технической реализации. Новая версия J-50 получила круглое сопло, что, по мнению аналитиков, может свидетельствовать о серьёзном прорыве в области двигателестроения и устранении прежних ограничений.

Особый интерес вызвал и сам подход к разработке: в проекте J-50 одновременно задействовано несколько прототипов, что позволяет быстрее выявлять конструктивные слабости и внедрять инженерные решения ещё на раннем этапе. Такая стратегия, по мнению китайских экспертов, помогает значительно ускорить переход к серийному производству.

Конструкция J-50 предполагает наличие подвижных законцовок крыла, что позволяет истребителю менять форму профиля в воздухе. Это решение обеспечивает высокую манёвренность и, в сочетании с современными средствами снижения радиолокационной заметности, делает J-50 потенциально серьёзным конкурентом для таких машин, как американский F-22.

Sohu подчёркивает, что появление J-50 — часть более широкой модернизации китайских ВВС. На вооружении КНР уже находится истребитель J-20, известный своей конфигурацией «режим зверя», при которой он способен нести до 12,7 тонн боевой нагрузки — почти вдвое больше, чем F-35. При этом сохраняется высокий уровень секретности вокруг дальнобойных ракет PL-15 и PL-17, которые входят в состав его вооружения.

Интерес к китайским системам резко усилился после того, как пакистанский J-10CE, разработанный с использованием китайских технологий, сумел сбить индийский истребитель Rafale. Это событие вызвало заметный резонанс в США: издание 1945, ранее скептически оценивавшее китайские разработки, посвятило ракетам PL-15 сразу три отдельных аналитических материала.

Тем временем США пытаются наверстать технологическое отставание, объявив о запуске программы по созданию истребителя F-47, разработку которого доверили Boeing. Однако, как подчёркивается, проект уже сталкивается с дефицитом ресурсов, затягиванием сроков и внутренними бюрократическими трудностями.

Испытания J-50 стали наглядным символом того, как Китай уверенно укрепляет свои позиции в сфере военных технологий. Каждый новый полёт этого прототипа — результат многолетних инвестиций в науку, промышленность и кадровую базу. В условиях растущего геополитического давления Пекину удаётся демонстрировать не только стабильный технический прогресс, но и готовность к противостоянию за лидерство в воздушном пространстве региона.