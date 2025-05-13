В Кремле обсуждают возможность поездки президента России Владимира Путина в Турцию для участия в переговорах в Стамбуле. Об этом сообщает Telegram-канал INSIDER-T со ссылкой на собственные источники.

По данным канала, на текущем совещании в Кремле рассматриваются различные варианты участия российской стороны в предстоящих переговорах. Большинство высокопоставленных чиновников склоняются к решению отказаться от поездки главы государства, несмотря на призыв украинского лидера Владимира Зеленского. Вместо этого обсуждается отправка делегации, в которую могут войти министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Отмечается, что эта делегация будет обладать достаточным дипломатическим весом для участия в мероприятии.

Однако ситуация изменилась после того, как стало известно о намерении президента США Дональда Трампа также прибыть в Турцию в день проведения переговоров. По словам дипломатических источников INSIDER-T, в Кремле не хотят осложнять отношения с американским лидером на ровном месте из-за формата участия в этом мероприятии. В связи с этим в настоящий момент ведётся работа над поиском формулировок, которые позволят отказаться от предложенного Зеленским формата и при этом сохранить инициативу в своих руках.

Кроме того, источники подчеркивают, что с точки зрения международной дипломатической практики, организация переговоров на уровне глав государств требует как минимум трёх-четырёх недель подготовки. Это обстоятельство также влияет на окончательное решение по участию Путина в стамбульских переговорах.