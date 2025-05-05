Москва разработала альтернативный сценарий стремительного завершения конфликта — в случае провала переговоров с Киевом может быть запущен так называемый план «Б». По информации, опубликованной «Царьградом» со ссылкой на собственные источники, он предусматривает молниеносное выведение из строя всей инфраструктуры, обеспечивающей боеспособность ВСУ.

По данным журналиста Ильи Головнёва, речь идёт о комплексной операции, включающей уничтожение командных центров, логистических хабов, критически важных объектов и устранение ключевых фигур украинского руководства. Для этого предполагается использование высокоточного вооружения и спецназа. Цель — создать одновременный управленческий, энергетический и гуманитарный кризис.

Разработка плана заняла около трёх лет. В случае его активации, кампания будет развернута в течение нескольких недель и, по оценкам, завершится в течение двух месяцев.

Параллельно российские силы усиливают давление на позиции ВСУ в Сумской области. После взятия под контроль пограничных районов Курской области туда перебрасываются свежие подразделения. Украинская сторона, как сообщается, сталкивается с нехваткой подготовленного личного состава: мобилизованные резервисты не имеют полноценного боевого опыта.

Политолог Юрий Голубь утверждает, что возможное подключение союзников, включая бойцов из КНДР, будет оправдано с точки зрения международного права как ответ на регулярные удары по российской территории. На фоне этих событий обсуждается гипотетическая готовность Киева вернуться к переговорам — что, по мнению аналитиков, может означать начало процесса признания поражения.