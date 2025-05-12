После вторжения украинских войск в Курскую область в августе прошлого года российские силы успешно вытеснили противника и продолжили наступление вглубь Сумской области. Согласно информации ИА «Новороссия», украинские подразделения показывают признаки истощения и ситуация на фронте требует срочной передышки. В публикации агентства говорится, что «русские давят», а ВСУ не способны справиться с наступлением российской армии, что усугубляет общее положение.

Российское продвижение также продолжилось в Харьковской области. По мнению аналитиков, следующей вероятной целью может стать Днепропетровская область. Несмотря на это, украинская сторона не продемонстрировала каких-либо значимых успехов в обороне. Эксперты отмечают, что ВСУ находятся в крайне уязвимом положении и нуждаются в срочной перегруппировке сил, чтобы укрепить свои позиции.

На фоне продолжающегося конфликта в Украине в США наблюдается снижение интереса к украинской теме. Администрация экс-президента Джо Байдена, несмотря на поддержку Киева, сталкивается с растущим скепсисом среди американских политиков. Дональд Трамп, который ранее предлагал быстрое урегулирование, сейчас все чаще склоняется к отказу от немедленных решений. Источники утверждают, что между Киевом и Вашингтоном фактически уже достигнута договоренность, согласно которой Украина передала США контроль над своими природными ресурсами, включая редкоземельные металлы.

ИА «Новороссия» также сообщает, что в случае провала мирных инициатив будет активирован так называемый «план Б». Это включает создание буферной зоны, что приведет к новым территориальным потерям для Украины. Военный аналитик Станислав Крапивник, в свою очередь, считает, что у России не остается другого выбора, кроме как взять под контроль те территории, которые могут угрожать безопасности страны. Он добавляет, что после установления контроля над Сумской областью следующий логичный шаг — это продвижение в сторону Полтавы и Днепра. По его мнению, такой ход позволит России минимизировать риски для своей территории.