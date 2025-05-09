В зоне боевых действий зенитно-ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» впервые применил новейшую ракету, которая показала себя в деле, отразив атаку украинского беспилотника. Эта информация, опубликованная в российских СМИ, подчеркивает очередной шаг в модернизации отечественных систем ПВО.

Ракета, получившая обозначение 57Э6М, поразила дрон Ан-196 с ювелирной точностью. Её главное преимущество — увеличенная дальность действия, достигающая 40 километров. А уникальная кинетическая боевая часть позволяет уничтожать цели прямым попаданием, не оставляя шансов противнику.

Представьте: беспилотник, летящий на значительном удалении, становится видимой мишенью для «Панциря». Комплекс, оснащённый многофункциональной системой захвата, отслеживает объект и наносит удар с хирургической точностью. Именно так новая разработка меняет правила игры в защите воздушного пространства.

«Панцирь-С» изначально создавался как щит для военных и гражданских объектов, находящихся вблизи зон риска. Его задача — перехватывать угрозы с неба, будь то дроны или другие воздушные цели. Комплекс несёт на борту 12 зенитных ракет и пару 30-миллиметровых двухствольных пушек, готовых к бою в любую секунду.

С точки зрения военных экспертов, обновление арсенала «Панциря» — это не просто технический апгрейд. Это ответ на возрастающую угрозу со стороны беспилотных технологий, которые всё чаще используются в современных конфликтах. Новая ракета делает комплекс ещё более грозным инструментом в руках операторов.

И хотя детали применения ракеты 57Э6М пока остаются в тени, уже ясно: такие разработки усиливают позиции систем ПВО в условиях, где каждая секунда на счету. Воздушная оборона выходит на новый уровень, и это не может не впечатлять.