Миллионы лет назад, когда Земля была совсем другой, по её просторам бродили настоящие гиганты. Тираннозавр Рекс, культовый хищник мелового периода, жил примерно 67–66 миллионов лет назад. Длина его тела могла достигать 12 метров, а высота — почти 4 метра. Но откуда взялись эти устрашающие создания, и как они стали властелинами своего времени?

Долгое время учёные ломали голову над тем, где зародился этот вид. Одни предполагали, что корни тираннозавра уходят в Азию, другие искали ответы в других уголках планеты. Недавние исследования пролили свет на эту загадку: примерно 72 миллиона лет назад предки тираннозавра мигрировали через Берингов перешеек, связывавший тогда Азию и Северную Америку.

Ключевые находки окаменелостей были сделаны в местах, которые сегодня относятся к Южной Дакоте, Монтане и канадской Альберте. В те далёкие времена эта территория была частью континента Ларамидия, раскинувшегося от Аляски до Мексики. Именно здесь тираннозавр обрёл свой окончательный, устрашающий облик.

Интересно, что расцвет этих гигантов совпал с эпохой глобального потепления. Тогда, из-за активных вулканов и тектонических сдвигов, в атмосфере резко вырос уровень парниковых газов. Температура морской поверхности в тропиках доходила до 35 °C. Позже, когда климат стал прохладнее, многие крупные виды вымерли, а тираннозавры, напротив, воспользовались моментом, заняв верхушку пищевой цепи.

Но наука не стоит на месте. Сегодня британские исследователи пытаются заглянуть в прошлое ещё глубже. Они работают над восстановлением кожи тираннозавра, используя окаменелость возрастом 80 миллионов лет. В ней сохранился фрагмент коллагена, который может стать ключом к реконструкции генетического материала. Учёные надеются внедрить его в клетки и воссоздать фрагменты древней ткани.

Каждое новое открытие о тираннозаврах — это как страница из книги о древнем мире, где природа писала свои самые драматичные сюжеты. Эти гиганты не просто выживали — они правили, адаптируясь к переменам, которые могли бы сломить кого угодно. И, возможно, совсем скоро мы сможем не только читать об этом, но и увидеть частичку их мира своими глазами.