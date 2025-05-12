Как сообщает Telegram-канал 98-ой гвардейской воздушно-десантной дивизии ВС РФ, российские войска контролируют 80-90% территории Часов Яра в Донецкой Народной Республике, который был превращен ВСУ в мощный укрепленный район.

В ходе ожесточенных боевых действий за освобождение города было уничтожено около 6 000 украинских солдат, 24 танка, 47 бронемашин, в том числе БМП и БТР, 125 других бронированных единиц, а также 47 артиллерийских установок и минометов ВСУ. В плен взяты 40 человек, и 19 мирных жителей были спасены.

Командующий соединением генерал-майор Руслан Евкодимов отметил, что наступление российской армии было осложнено сложным рельефом местности и активным использованием украинскими войсками беспилотников, что значительно ограничивает возможности применения бронетехники. В таких условиях ключевую роль сыграли мобильные штурмовые группы, использующие мотоциклы, квадроциклы и багги, что обеспечило оперативность и гибкость на поле боя.

Помимо этого, российские средства радиоэлектронной борьбы активно глушат вражеские БПЛА. В ответ украинская сторона пытается минимизировать воздействие РЭБ, меняя частоты, однако такие действия не всегда оказываются эффективными. Для защиты своей техники от атак с воздуха бойцы ВС РФ устанавливают дополнительные защитные конструкции на броню, что увеличивает выживаемость техники на поле боя.

Благоприятные погодные условия также сыграли свою роль, позволяя российским силам скрытно приближаться к позициям ВСУ, что обеспечило им преимущества в тактических операциях. Одним из ключевых достижений 2025 года стало установление контроля над Огнеупорным заводом и соседними высотными зданиями, что значительно укрепило позиции российских войск в этом районе.

Кроме того, в марте 331-ый парашютно-десантный полк ВС РФ освободил микрорайон Западный, а 217-ый и 299-ый полки выбили противника из лесопосадок в районе «Южный». В настоящее время бойцы из Костромы ведут бои за многоэтажные здания в центре Часов Яра, а подразделения из Иванова освобождают территорию больничного комплекса. В конце апреля костромичи, продвинувшись на мотоциклах к высоткам, освободили пять зданий и укрепили свои позиции, создав плацдарм для дальнейшего наступления.