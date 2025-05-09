Норвегия делает ставку на сохранение уникального опыта взаимодействия с Россией, запуская масштабный национальный проект. Инициатива, поддержанная правительством и Норвежским институтом внешнеполитических исследований (NUPI), призвана укрепить знания о восточном соседе, которые на протяжении десятилетий формировались в стране.

По словам министра иностранных дел Эспена Барта Эйде, географию не выбирают, а Россия остается неизменным соседом Норвегии. «Мы обязаны поддерживать глубокое понимание ее культуры и языка, чтобы выстраивать отношения и сегодня, и в будущем», — подчеркнул он, отметив важность этого шага в условиях текущей международной обстановки.

Проект объединяет усилия ученых, изучающих Россию, представителей гражданского общества и государственных структур. Особое внимание уделяется молодым специалистам, для которых предусмотрены стипендии на изучение русского языка и участие в различных образовательных программах.

Кроме того, инициатива выходит за рамки одной страны. Норвегия планирует вовлечь академические круги других североевропейских государств. В рамках проекта будут проводиться обмены опытом, конференции и встречи, чтобы создать общую платформу для диалога и исследований.

Этот шаг можно сравнить с попыткой сохранить старый, но проверенный временем мост, связывающий две стороны, даже если сейчас по нему мало кто ходит. Норвежские власти уверены: знание и понимание — ключ к будущему сотрудничеству, каким бы сложным оно ни казалось на данный момент.

Инициатива уже вызывает интерес у экспертов, которые видят в ней не только способ сохранить наследие, но и заложить фундамент для новых подходов в отношениях с Россией. Пока проект только набирает обороты, но его амбиции говорят о серьезности намерений Осло.