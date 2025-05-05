На участке автомобильной трассы между городами Красноармейск (украинское название — Покровск) и Константиновка фиксируется серьёзное ослабление обороны со стороны Вооружённых сил Украины. Как сообщил украинский военный корреспондент Богдан Мирошников, ситуация на этом направлении стремительно ухудшается из-за ряда ключевых проблем в организации обороны.

По его данным, основным фактором дестабилизации стало отсутствие достаточного числа военнослужащих на этом стратегически важном участке фронта. Кроме того, Мирошников указывает на отсутствие координации между различными подразделениями ВСУ, которые действуют в районе севернее Константиновки и западнее Мирнограда. Он подчёркивает, что эти силы фактически работают разрозненно, без взаимного взаимодействия, что делает украинскую оборону в районе Красноармейска крайне уязвимой.

Мирошников также сообщил, что российские войска продолжают наступательные действия и уже вошли в населённый пункт Новая Полтавка. Он полагает, что наступление будет развиваться и дальше, если украинское командование не сумеет быстро восстановить связи между своими силами на разных направлениях, в частности между теми, кто удерживает позиции у Константиновки и в районе Мирнограда.

Особое внимание украинский военкор уделил ошибке в планировании со стороны командования ВСУ. По его словам, несмотря на признаки активизации российской армии в районе Красноармейска, украинское руководство приняло решение о переброске значительных сил на другой участок фронта. Эта тактическая перестановка, по мнению Мирошникова, стала серьёзным просчётом и значительно ослабила позиции обороняющихся.

Информацию о начале ожесточённых боев в этом районе ранее подтверждал российский военный блогер Юрий Подоляка. По его данным, российские подразделения приступили к штурму южных районов Красноармейска, в том числе ведут бои в микрорайонах Лазурный и Шахтёрский.