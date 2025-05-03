Военный корреспондент Александр Коц сообщил в своём Telegram-канале о героическом спасении экипажа российского военного самолёта, сбитого над Чёрным морем морскими дронами противника. Лётчики, оказавшиеся в воде и окружённые безэкипажными катерами, были спасены экипажем гражданского сухогруза.

По словам Коца, российские лётчики выполняли задачу по поиску и уничтожению морских дронов, которые представляют угрозу для судоходства и военных объектов в Чёрном море.

После того как их самолёт был сбит, пилоты оказались в критической ситуации, окружённые вражескими дронами. На помощь пришёл экипаж гражданского сухогруза, который, рискуя собственной безопасностью, поднял лётчиков на борт и доставил их на берег.

«Низкий поклон экипажу. И лётчики герои, и моряки — тем паче», — написал Коц, подчеркивая мужество всех участников события.

Коц выразил обеспокоенность тем, что высококвалифицированных лётчиков, подготовка которых занимает годы, отправляют на рискованные миссии по борьбе с морскими дронами. Он считает, что авиация должна ограничиваться обнаружением целей, передавая задачу уничтожения беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Это позволило бы минимизировать риск для человеческих жизней и повысить эффективность операций.

«Зачем посылать лётчиков гоняться за роботами с не всегда очевидными перспективами выиграть эту дуэль?» — задался вопросом журналист.

Морские дроны, такие как украинские Magura V5 и Sea Baby, активно используются в Чёрном море для атак на российские военные и гражданские суда.