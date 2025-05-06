Российские инженеры из МФТИ совершили настоящий прорыв в робототехнике, создав первого в стране антропоморфного робота, который умеет не только ходить, но и динамично прыгать. Эта разработка, по словам ученых, открывает новые горизонты для машин, способных заменить человека в самых разных сферах — от работы на складах до спасательных операций.

Представьте робота, который движется почти как человек, но при этом не устает и не теряет равновесия даже после прыжка. Секрет успеха — в революционной конструкции ног, разработанной специалистами лаборатории волновых процессов и систем управления. Они отказались от традиционного подхода, когда тяжелые моторы распределяются по всей длине конечностей, утяжеляя каждый шаг.

Вместо этого инженеры переместили основные электродвигатели в верхнюю часть ног, а функции сокращения и маха разделили между независимыми моторами. Такой подход сделал движения робота легче, быстрее и энергоэффективнее. Например, для прыжка или приседания машине достаточно задействовать только один мотор, пока остальные “отдыхают”, экономя заряд.

Не менее впечатляет и конструкция стопы с щиколоткой. Легкие, но прочные материалы вроде углепластика и детали, напечатанные на 3D-принтере, обеспечивают роботу гибкость, сравнимую с человеческой, а иногда даже превосходящую ее. Специальная зубчатая передача в “коленях” позволяет машине сгибать ноги и разгоняться без потери баланса.

“Мы еще не закончили работу, но уже сейчас наш робот уверенно ходит, прыгает и держит равновесие при приземлении”, — делится руководитель направления антропоморфной робототехники МФТИ Егор Давыденко. По его словам, это первый подобный проект в России, и он задает высокую планку для будущих разработок.

Сейчас команда сосредоточена на совершенствовании алгоритмов управления. В ближайшие годы ученые планируют представить обновленную версию робота с улучшенным торсом и руками, которые позволят машине манипулировать объектами. Это значит, что в недалеком будущем такие роботы смогут не просто двигаться, но и выполнять сложные задачи наравне с человеком.

Этот проект — не просто техническое достижение, а шаг к миру, где машины станут нашими надежными помощниками. От ухода за больными до работы в экстремальных условиях — потенциал антропоморфных роботов огромен. И Россия, судя по всему, намерена занять в этой гонке технологий одно из лидирующих мест.