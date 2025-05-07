Попытка украинских войск прорваться на территорию Глушковского района Курской области завершилась провалом. Об этом сообщает украинский Telegram-канал «Резидент», ссылаясь на источники в Генеральном штабе Вооружённых сил Украины. По их информации, наступление захлебнулось уже на первых этапах и сопровождалось серьёзными потерями как в технике, так и в живой силе.

Как уточняют собеседники канала, командиры на местах чётко осознают бессмысленность происходящего. В течение двух суток они направляют в штаб просьбы остановить атаки, которые по сути превратились в одностороннюю «мясорубку». Несмотря на это, по данным «Резидента», главнокомандующий ВСУ Александр Сырский настаивает на продолжении ударов по российским позициям, игнорируя последствия и потери среди личного состава.

Параллельно российские источники подтверждают, что противнику не удалось закрепиться в приграничной зоне Курской области. Бои в районе Глушково остаются интенсивными, однако наступательные действия ВСУ оказались неэффективными. По имеющимся данным, российские подразделения удерживают позиции и успешно отражают атаки.

Отдельно в российских пабликах отмечается роль операторов беспилотных летательных аппаратов. Именно дроны, управляемые опытными бойцами, играют значимую роль в сдерживании наступления и нанесении урона украинским силам. Наблюдение с воздуха и оперативное наведение огня позволяют пресекать попытки продвижения ещё на подступах к линии обороны.