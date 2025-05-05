После масштабных ударов украинских беспилотников и ракет по прибрежным районам от Керчи до Новороссийска, ситуацию на Черном море прокомментировали российские военные корреспонденты. Свои оценки они озвучили в интервью изданию «Царьград».

Военкор Александр Сладков выразил тревогу по поводу уязвимости российских позиций в новых условиях. По его словам, действия противника стали настолько плотными и прицельными, что ощущение складывается, будто российские объекты «бьют как мух мухобойкой». Он также отметил, что, несмотря на уверенность в наземных подразделениях, флот оказался под серьезным давлением. «Теперь и боевой флот не знает, куда спрятаться», — заявил Сладков.

Военный корреспондент и участник «Одесской дружины» Сергей Воробьев также прокомментировал обстановку. Он отметил, что характер боевых действий стремительно меняется — основную роль всё чаще играют беспилотные технологии. По его мнению, ВСУ активно тестируют систему ПВО в районе Крымского полуострова, одновременно создавая угрозу с разных направлений, чтобы вынудить российскую сторону распределить силы. «Они угрожают одновременно нам ударами на севере и на юге, чтобы заставить нас прикрывать либо мост, оголив Москву, либо Москву, оголив Крым», — объяснил Воробьев.

Он также рассказал о техническом прогрессе в области украинских морских беспилотников. Ранее они напоминали «самоходные брандеры», а теперь, по его словам, представляют собой полноценные комплексы, способные нести дроны, выполнять задачи ПВО и дозаправки. Это, по мнению Воробьева, серьезно ограничивает действия российского флота в Черноморском регионе. Он отметил, что флот был вынужден отойти в удаленные гавани, где оказался под обстрелом дальнобойных ракет.

Несмотря на сложности, Воробьев выразил уверенность в том, что ответные меры уже предпринимаются. «Я совершенно точно это знаю, знаком с людьми, которые этой работой занимаются. Все будет нормально», — сказал он.

Военкор Юрий Котенок также обратил внимание на рост активности противника в Черном море. Он связал это с прекращением зерновых соглашений, после чего, по его словам, Украина значительно усилила давление на данном направлении. «Крым и Севастополь держат оборону, но для изменения ситуации необходимо наносить поражение, а не только отбиваться», — заявил он в разговоре с «Царьградом».

Военный блогер Юрий Подоляка рассказал о применении российскими войсками FPV-дронов против украинских надводных беспилотников. По его оценке, такая тактика уже дает результат. Он выразил осторожный оптимизм: «Если наверху “великие адмиралы” не будут мешать, то уже летом угроза БЭКов для нас в целом перестанет существовать».