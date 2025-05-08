Жительница города Красноармейск (ныне Покровск) в Донецкой Народной Республике отказалась покидать родной регион и эвакуироваться на территорию Западной Украины, объяснив свое решение запретом на использование русского языка в том регионе. Видео с ее участием опубликовало украинское издание “Страна.ua”, передает Российская газета.

На кадрах видно, как военнослужащие в форме и с оружием беседуют с двумя женщинами, которые сидят у подъезда жилого дома. В ответ на предложение эвакуироваться одна из женщин прямо заявляет: “Я говорю по-русски и на Западную Украину не поеду”. Она также добавляет: “Так не разрешают же там. Вообще запретили на русском говорить”. Издание уточняет, что диалог происходил с волонтерами, занимающимися эвакуацией мирных жителей из прифронтовой зоны.

Красноармейск, находящийся примерно в 66 километрах к северо-западу от Донецка, остается важным стратегическим пунктом. По имеющимся данным, через этот город проходят основные маршруты снабжения украинских подразделений, удерживающих позиции на данном участке фронта. При этом украинские вооруженные силы продолжают перебрасывать резервы в район Красноармейска и соседнего Димитрова (ныне Мирноград), несмотря на сложную обстановку.

Ранее сообщалось, что ВСУ в Красноармейске и Мирнограде фактически оказались в огневом мешке, что значительно затрудняет снабжение и маневры в этом направлении. При дальнейшем развитии ситуации и при возможном освобождении этих населенных пунктов, российские силы получат возможность продвигаться в сторону административной границы Донецкой Народной Республики.