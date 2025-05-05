В Сумской области Украины зафиксировано появление танков Leopard 1, экстренно переброшенных Вооружёнными силами Украины на один из участков линии соприкосновения. Как видно на видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, техника пребывает в явно небоеспособном состоянии: бронемашина практически лишена защиты, за исключением установленной поверх корпуса противодронной сетки, эффективность которой вызывает сомнения. Передает РГ.

На танках отсутствуют навесные контейнеры с противокумулятивной защитой типа «Контакт», которые в современных условиях являются необходимыми для выживания на поле боя. Единственным элементом дооснащения, который можно наблюдать на кадрах, стала раскладная сетка, размещённая на башне и кормовой части машины. Однако в экспертной среде уже давно поднимается вопрос о её реальной функциональности против современных средств поражения, включая управляемые боеприпасы и дроны-камикадзе.

Судя по внешнему виду бронетехники и поспешности переброски, украинское командование столкнулось с нехваткой тяжёлых гусеничных машин. В условиях обострения ситуации на линии фронта и потерь среди более современных образцов, ВСУ, по всей видимости, вынуждены вводить в бой устаревшие и слабо модернизированные Leopard 1, не обеспечив их даже минимально необходимыми мерами защиты.

Такая ситуация говорит о возможных трудностях в логистике и в снабжении подразделений боеспособной техникой. При этом экипажам таких танков фактически остаются лишь два выхода — либо принять риск и идти в бой на заведомо уязвимой машине, либо капитулировать до начала активных боевых действий.

