В Подмосковье российский боевой вертолёт Ка-52 сбил украинский беспилотник. Момент поражения дрона попал на видео, которое было опубликовано военным лётчиком и блогером Алексеем Воеводой в его Telegram-канале. По словам автора, речь идёт о реальном боевом эпизоде, снятом очевидцем с земли.

На кадрах видно, как разведывательно-ударный вертолёт ВКС России ведёт преследование вражеского БПЛА. После серии манёвров лётчики открывают огонь из 30-миллиметровой авиационной пушки. Несколько выстрелов — и дрон теряет управление, стремительно падая. Воевода отметил, что, судя по видео, цель была уничтожена без последствий для гражданской инфраструктуры. Информации о разрушениях или пострадавших в результате инцидента не поступало.

Этот эпизод стал частью масштабной воздушной активности, зафиксированной накануне. Как следует из ежедневной сводки Министерства обороны России, только за сутки 7 мая силами ПВО были уничтожены 524 украинских беспилотника самолётного типа. Кроме того, российские военные успешно перехватили пять противокорабельных ракет «Нептун», шесть корректируемых авиабомб JDAM и два снаряда из реактивной системы залпового огня HIMARS.

