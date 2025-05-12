Российский политолог Алексей Чадаев опубликовал видео, на котором его беспилотник наносит «подзатыльник» украинскому солдату во время перемирия в честь Дня Победы.

На записи видно, как украинский военнослужащий проходит среди обломков разрушенного здания. В какой-то момент к нему подлетает беспилотный летательный аппарат (БПЛА), не несущий взрывчатки, и легонько ударяет солдата в затылок. Этот момент стал достаточно неожиданным для бойца, который теряет равновесие, но быстро восстанавливает его и, явно удивленный, продолжает двигаться дальше.

Таким образом, оператор беспилотника, по сути, дал понять противнику, что территория, на которой происходит действие, находится под контролем российских вооруженных сил.

По информации, представленной ранее, в зону СВО поступила крупная партия северокорейских реактивных систем залпового огня М-1991. Эта партия, состоящая из 120 боевых установок, уже активно применяется в боях против украинских войск.

