На границе Курской области продолжаются попытки прорыва со стороны Вооружённых сил Украины. Как сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа», украинские формирования предприняли новую атаку в направлении населённого пункта Новый Путь, расположенного в Глушковском районе. В результате действий российских военных техника противника была уничтожена, соответствующие кадры опубликованы в сети.

Согласно информации канала, удар по украинской бронетехнике был нанесён с использованием беспилотного комплекса ZALA. На видео, предоставленном «Архангелом спецназа», зафиксирован момент возгорания украинской боевой машины, попавшей под удар в момент продвижения к линии соприкосновения. Указывается, что противник пытался создать проход через так называемый «ноль» — линию передового рубежа вблизи Нового Пути.

Параллельно с атакой в районе Глушковского района украинские силы продолжают давление в другом приграничном секторе — в районе посёлка Тёткино. О всплеске активности ВСУ на этом направлении стало известно утром 5 мая. По данным, ранее представленным в Telegram-каналах, украинская сторона использовала тактику небольших штурмовых групп и направила на прорыв до 50 человек. Одной из целей противника было нанесение ударов по мостам через реку, чтобы осложнить передвижение российских сил.

До этого в интернете уже публиковались кадры уничтоженной украинской техники, использованной при попытке проникновения в Курскую область. Отмечается, что бронемашины ВСУ были поражены российскими FPV-дронами, которые эффективно применяются в приграничной обороне.

