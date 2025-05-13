На фоне острой нехватки собственной автомобильной техники украинские вооружённые формирования вынуждены все активнее полагаться на иностранные платформы. Telegram-канал bmpd опубликовал фотографии очередной такой модернизации — на этот раз речь идёт о реактивной системе залпового огня БМ-21 «Град», установленной на шасси западного производства.

По данным канала, новая модификация, поступившая на вооружение Национальной гвардии Украины, базируется на трёхосном полноприводном автомобиле MAN. Это решение стало вынужденным шагом, поскольку традиционные шасси для РСЗО — такие как «Урал-375» и «Урал-4320» — оказались либо утрачены, либо технически выработаны. При этом модернизированный вариант «Града» получил не только новую платформу, но и дополнительные улучшения: за кабиной размещён дополнительный боекомплект, а также внедрена доработанная система управления огнём.

Ранее в ВСУ уже пытались адаптировать РСЗО на альтернативные платформы отечественного производства. В частности, были поставки машин «Бастион-1» и «Бастион-2», собранных на базе КрАЗ-6322 с формулой 6×6. Однако после банкротства Кременчугского автомобильного завода серийное производство этих систем оказалось под вопросом, и широкого распространения они не получили.

В условиях дефицита украинская армия начала использовать и зарубежные аналоги «Града». В распоряжении ВСУ оказались румынские установки APR-40, базирующиеся на шасси DAC 665T, а также чехословацкие RM-70 на платформе Tatra 815. Это подтверждает системные проблемы с обеспечением собственной колесной техники и переход на импортные компоненты даже для относительно простых и массовых образцов вооружения.

