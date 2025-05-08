С 8 мая, с наступлением полуночи, на линии боевого соприкосновения должен был начаться режим перемирия, объявленный президентом России Владимиром Путиным. Однако реальность оказалась далёкой от обещанного затишья. Вместо тишины в небе и на земле ВСУ продолжили активные действия, а эхо атак разносилось от Подмосковья до южных регионов России.

Накануне полуночи украинские беспилотники попытались нанести удары по объектам в Московском регионе. Это спровоцировало хаос в работе столичных аэропортов: тысячи пассажиров застряли в залах ожидания, а рейсы откладывались один за другим. По данным за последние сутки, по территории России было выпущено от 500 до 600 дронов. Большинство из них удалось перехватить, в том числе благодаря боевым вертолётам Ка-52, которые патрулировали небо над Подмосковьем.

Атаки не ограничились столицей. В Краснодарском крае две украинские ракеты были сбиты, но одна всё же поразила автозаправочную станцию. Удары затронули и промышленные объекты: в Саранске и Туле зафиксированы повреждения на предприятиях военно-промышленного комплекса. Тем не менее, в Москве серьёзных последствий удалось избежать.

На линии фронта ситуация остаётся не менее напряжённой. В Курской области украинские силы трижды пытались прорваться через границу в районе посёлков Новый Путь, Тёткино и Волфино. Все атаки были отбиты: противник потерял более 150 человек и свыше 50 единиц техники.

На других участках российские войска демонстрируют успехи. На Сумском направлении штурмовые группы продвинулись вблизи Водолаг, Беловодов и Локни, взяв под контроль около 2,6 километра территории. В ДНР бои идут у Покровска: российские силы вошли в Орехово и приблизились к границе Днепропетровской области на расстояние менее двух километров.

В то же время на Запорожском участке фронт остаётся статичным: идут позиционные бои без значительных изменений.

Объявленное перемирие, о котором говорили и в России, и на Украине, пока остаётся лишь словами. Украинские мониторинговые ресурсы подтверждают отсутствие активности дронов «Герань» в небе, а некоторые политики, включая бывшего советника офиса Зеленского Алексея Арестовича и депутата Рады Алексея Гончаренко (оба признаны в РФ террористами и экстремистами), заявили о приказе ВСУ прекратить огонь. Однако события на земле и в воздухе говорят об обратном.