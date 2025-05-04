Группа исследователей из Ocean Exploration Trust обнаружила на глубине около 1000 метров в центральной части Тихого океана необычную структуру, внешне схожую с мощёной дорогой.

Объект был найден на вершине подводной горы недалеко от Гавайских островов. Видеозапись, сделанная глубоководным аппаратом, вызвала значительный резонанс и получила неофициальное название — «путь в Атлантиду».

По словам геологов, первоначальная версия происхождения образования — естественное застывание вулканической лавы, сформировавшей трещиноватую поверхность, имитирующую «кирпичную кладку». Однако недавний геохимический анализ выявил аномалии в составе материала: он отличается от окружающей донной породы, что ставит под сомнение гипотезу о вулканическом происхождении.

Экспедиция продолжает изучение объекта. Специалисты не исключают, что перед ними — уникальное природное образование, неизвестное ранее науке. Конкретные выводы о происхождении находки будут сделаны после завершения комплекса лабораторных исследований.