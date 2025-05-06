Соперничество России и США на рынке вооружений обострилось из-за неожиданной сделки с Алжиром.

Как сообщает китайское издание Baijiahao, появление в этой североафриканской стране российских истребителей Су-35СЭ стало неприятным сюрпризом для Вашингтона. Экспортная версия российских самолётов, о поставках которых ранее не сообщалось, спровоцировала широкий резонанс.

По данным китайских СМИ, Россия, вероятно, перенаправила в Алжир партию Су-35СЭ, изначально предназначавшуюся для Египта. Каир ранее отказался от сделки под давлением США, но Москва оперативно нашла нового партнёра, обойдя американские санкции. Кроме того, сообщается о поставках в Алжир современных истребителей Су-57, что значительно укрепляет военный потенциал страны.

Китайские аналитики отмечают, что эта сделка не только принесла России существенный доход в условиях западных ограничений, но и усилила позиции её союзника в регионе. Алжир, имеющий напряжённые отношения с рядом стран-союзников США, стал важным партнёром Москвы. Эксперты подчёркивают, что успех России на рынке вооружений вызвал тревогу в Вашингтоне, который традиционно пытается вытеснить конкурентов с помощью давления и угроз, пишет АБН24.