Несмотря на то, что океаны покрывают более 70% поверхности нашей планеты, они по-прежнему хранят в себе множество тайн и остаются менее изученными, чем даже далекий космос. Среди удивительных и порой опасных явлений, скрывающихся в водных глубинах, особое место занимают так называемые брайниклы – гигантские ледяные сосульки, представляющие смертельную угрозу для некоторых морских обитателей.

Эти необычные ледяные образования, иногда именуемые “ледяными пальцами смерти” или “сосулями Брайне”, формируются в чрезвычайно холодных полярных морских водах. Точный механизм их возникновения все еще является предметом исследований, однако ученые предполагают, что ключевую роль играет процесс быстрого замерзания очень соленой, концентрированной морской воды. Когда переохлажденные и насыщенные солью потоки воды просачиваются сквозь трещины в морском льду и попадают в менее соленую и относительно более теплую воду подледного пространства, они начинают стремительно обрастать льдом.

В результате этого процесса образуется полый ледяной сталактит, растущий вниз, от поверхности льда к морскому дну. Эти ледяные “щупальца” могут достигать значительной длины, простираясь на десятки метров в глубину. Для медлительных донных морских организмов, таких как морские звезды, ежи или некоторые виды рыб, встреча с растущим брайниклом оказывается фатальной. При контакте с переохлажденной структурой они мгновенно замерзают, и ледяная “сосулька смерти” продолжает свой путь ко дну, оставляя за собой ледяной след из погибших существ.

Изучение брайниклов и других подобных явлений помогает ученым лучше понять сложные физические и химические процессы, протекающие в Мировом океане, особенно в его малоизученных полярных регионах, и оценить все многообразие вызовов, с которыми сталкивается подводная жизнь.