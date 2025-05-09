В турецком городе Демре, где некогда возвышалась древняя церковь Святого Николая, археологи сделали открытие, которое может перевернуть представление о судьбе легендарного епископа. Речь идет о предполагаемой могиле человека, ставшего прообразом Санта-Клауса. Найденный саркофаг, датируемый IV веком, уже называют ключом к одной из самых интригующих исторических загадок.

Святой Николай, живший в III-IV веках на землях современной Турции, вошел в историю как символ милосердия. Его добрые дела — от спасения невинных до укрощения морских штормов — сделали его фигурой, почитаемой веками. Но после смерти в 343 году место его последнего пристанища оставалось тайной, а останки, как считалось, были разбросаны по Европе.

Раскопки в Демре ведутся с конца 80-х годов. Храм, возведенный в VI веке, долгое время служил центром паломничества. Еще в 2017 году ученые наткнулись на фрагменты возможной гробницы, а к 2022 году был обнаружен двухметровый саркофаг, стиль которого соответствует эпохе Святого Николая. Это дало надежду на то, что тайна наконец близка к разгадке.

Рядом с саркофагом найдены следы ритуалов: кости животных и глиняные сосуды, что указывает на священный статус места. Как отмечают исследователи, такие подношения были характерны для раннехристианских захоронений важных персон. Сейчас команда сосредоточена на поиске надписей, которые могли бы подтвердить, кому принадлежит гробница.

Профессор Эбру Фатма Фындык из Университета Мустафы Кемаля подчеркивает, что предстоящий анализ может дать точные ответы. Если гипотеза подтвердится, находка станет сенсацией, связав воедино легенды и исторические факты о жизни епископа, чье имя стало синонимом рождественского чуда.

Интересно, что ранее предполагаемые останки Святого Николая изучались в итальянских городах Бари и Венеции. Однако окончательной ясности эти исследования не принесли. Турецкое открытие, напротив, внушает оптимизм: возможно, именно здесь, на родной земле святого, и скрыта истина.

Раскопки продолжатся в 2024-2025 годах, и ученые надеются, что новые данные прольют свет на судьбу человека, вдохновившего миллионы. Для миллионов людей по всему миру Санта-Клаус — это сказка, но его исторический прототип может оказаться ближе, чем мы думали.