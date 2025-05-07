Вы замечали, как сложно встать утром, если легли за полночь? Оказывается, это не просто усталость, а серьезный сигнал организма. Сомнолог из Калифорнии Саураб Сети бьет тревогу: засыпание после полуночи может стать настоящей угрозой для здоровья, затрагивая как тело, так и разум.

Давайте разберемся, почему так важно лечь спать пораньше. Поздний отход ко сну нарушает природные ритмы организма, что чревато целым букетом проблем. Одно из самых заметных последствий — риск набрать лишний вес. Исследования показывают, что у тех, кто засыпает после полуночи, вероятность ожирения на 20% выше, чем у “ранних пташек”, ложащихся до 22:00. Причина в сбое выработки гормонов, которые регулируют чувство голода и сытости.

Но на этом беды не заканчиваются. Постоянное засиживание допоздна напрямую связано с ростом тревожности и депрессии. Люди, игнорирующие ночной отдых, чаще страдают от перепадов настроения и эмоциональной нестабильности. Как поясняет доктор Сети, мозг просто не успевает “перезагрузиться”, если вы бодрствуете в те часы, когда должны спать.

А что с сердцем? Поздний сон повышает уровень кортизола — гормона стресса, который, словно невидимый враг, подтачивает сосуды, ослабляет иммунитет и нарушает обмен веществ. Напротив, те, кто засыпает до полуночи, получают шанс снизить этот разрушительный эффект и чувствовать себя лучше.

Не менее страдает и мозг. Первые часы сна — это время, когда он активно восстанавливается, укрепляя память и способность к концентрации. Если вы пропускаете этот период, ждите проблем с вниманием и мышлением. “Сон до полуночи — как зарядка для мозга. Без нее он работает на износ”, — отмечает сомнолог.

Интересный факт: британские ученые выяснили, что люди, ложащиеся спать между 22:00 и 23:00, реже сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями. А вот “совы”, засыпающие позже, попадают в зону повышенного риска. Это ли не повод пересмотреть свои привычки?

Саураб Сети уверен: исправить ситуацию проще, чем кажется. Главное — выработать стабильный график сна, ложась и вставая в одно и то же время даже в выходные. Такой подход помогает организму настроить внутренние часы и вернуть утраченное качество отдыха.