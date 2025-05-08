Украинские силы предприняли попытку наступления на территорию Курской области, задействовав около 40–50 человек и военную технику. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на российских военных, находящихся на месте событий. По их словам, наступление сопровождалось массированной огневой поддержкой, включая артиллерию и бомбардировки, после чего противник попытался прорвать границу в пешем порядке.

Как отмечается в сообщении, бойцы ВСУ буквально «шли на пулемёт», однако прорыв оказался безуспешным. По наступающим подразделениям были нанесены удары с воздуха, в результате чего атака была отбита.

Министерство обороны России подтвердило, что 8 мая украинские войска дважды предприняли попытки нарушить государственную границу в районе Курской области. Конкретные участки, на которых происходили столкновения, не уточняются, однако в сводке оборонного ведомства отмечается, что атаки были отражены.

При этом в России с 8 мая вступил в силу режим одностороннего перемирия, приуроченный к 80-летию Победы. Как ранее объявил президент Владимир Путин, режим прекращения огня будет действовать до полуночи 11 мая. Несмотря на это, Киев не прекратил провокационные действия, что может повлечь ответные меры.

В Кремле уже предупредили, что Россия оставляет за собой право на адекватный ответ, если украинская сторона продолжит попытки атак во время перемирия. Такое заявление сделано на фоне сохраняющейся напряжённости на приграничных территориях, где ранее неоднократно фиксировались обстрелы и попытки диверсий.