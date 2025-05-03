Учёные обнаружили, что магнитное поле Земли постепенно сдвигается на запад под воздействием гигантских волн в жидком ядре планеты. Это явление, связанное с внутренними процессами Земли, может иметь долгосрочные последствия для навигации и защиты от космической радиации.

Исследователи объясняют, что волны, формирующиеся в жидкой части внешнего ядра Земли, вызывают колебания, противоположные по природе атмосферным волнам. Если гребни атмосферных волн движутся в разные стороны, то волны в ядре всегда направлены на восток.

Однако эти движения провоцируют общий дрейф магнитного поля на запад, что заметно по отклонениям стрелок компаса.

Магнитное поле Земли не только смещается, но и слабеет. За последние 100 лет его интенсивность снизилась примерно на 10%. Учёные также отмечают, что примерно раз в 450 тысяч лет северный и южный магнитные полюса меняются местами. Около 40 тысяч лет назад северный полюс находился в районе современного южного, и текущие признаки указывают на подготовку к очередной инверсии.

Последствия

Смещение и ослабление магнитного поля могут повлиять на: