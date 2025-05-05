В мексиканском регионе Чьяпас, в пещере близ поселения Фронтера-Комалапа, археологи обнаружили зловещий след древнего ритуала — около 150 человеческих черепов, выложенных в виде алтаря. Возраст находки составляет около 1100 лет, её датируют периодом между 900 и 1200 годами нашей эры.

Исследователи сразу исключили криминальный след — останки явно связаны с массовыми жертвоприношениями, характерными для доколумбовых цивилизаций Месоамерики. У большинства черепов отсутствуют зубы — это соответствовало тогдашним ритуальным практикам.

Найденная структура напоминает «цомпантли» — особый тип алтарей из черепов, характерный для культур Центральной Америки. Такие «стены смерти» собирались из останков пленных или жертв религиозных церемоний и имели ярко выраженное символическое и устрашающее значение.

Научное сообщество предполагает, что пещера использовалась как место регулярных ритуалов, а не единичного жертвоприношения. Уникальность находки заключается в том, что ранее цомпантли чаще обнаруживали в храмах и на открытых платформах, но крайне редко — в пещерах.