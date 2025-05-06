Атака с применением беспилотных летательных аппаратов, совершённая Вооружёнными силами Украины в ночь на 6 мая, носит скорее демонстративный, нежели военный характер. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По его словам, основной целью подобных действий может быть попытка нарушить атмосферу празднования 80-летия Победы. При этом, как отметил парламентарий, с военной точки зрения удары не достигли значительных результатов.

«С военной точки зрения они не очень успешны: ПВО отрабатывает, наносимый урон варьируется, но мы вынуждены расходовать ракеты и другие средства противовоздушной обороны», — отметил депутат.

Колесник подчеркнул, что, несмотря на возможные попытки со стороны Украины нанести удары в День Победы, все атаки будут отражены, а российские войска находятся в постоянной боевой готовности.

«Вооружённые силы всегда должны быть в состоянии полной готовности к отражению любой угрозы. Пока вижу в этом больше политический, чем военный смысл», — добавил он.

Депутат также заявил, что последствия подобных действий, по его мнению, будут для Украины ощутимыми. «Мы копим силы, и в определённый момент это отразится на противнике», — резюмировал Колесник.