Цены на нефть, балансирующие сейчас около отметки в 60 долларов за баррель, стали настоящей головной болью для крупнейших добытчиков. Для многих из них дальнейшее снижение стоимости “черного золота” — это не просто убытки, а угроза финансовой стабильности. Но не для всех.

Возьмем, к примеру, американские компании. Они в основном делают ставку на сланцевую нефть, а ее добыча — дело дорогое. Низкие цены бьют по карману, заставляя сокращать объемы и пересматривать планы. Для США это не просто цифры на бирже, а вопрос выживания целой отрасли.

Россия и Саудовская Аравия, входящие в топ-5 мировых добытчиков, тоже не в восторге от текущей ситуации. Чтобы покрыть потери от снижения налоговых поступлений, обе страны вынуждены наращивать производство. Но тут кроется ловушка: чем больше нефти на рынке, тем выше риск нового обвала цен. Замкнутый круг, из которого пока нет выхода.

А вот Китай, крупнейший потребитель нефти на планете, смотрит на ситуацию с другой стороны. Да, местные нефтегазовые гиганты теряют прибыль из-за низких цен. Но есть и плюс: потребители тратят меньше на топливо и энергию. Для экономики Поднебесной это может обернуться неожиданным бонусом.

Итог прост: рынок нефти сейчас напоминает шаткий карточный домик. Одно неверное движение — увеличение добычи или резкий спад спроса — и вся конструкция может рухнуть. Добытчики пытаются удержать баланс, но пока ясно одно: низкие цены устраивают далеко не всех.

Вопрос остается открытым: кто первым сдаст позиции? Или, может, рынок сам найдет точку равновесия?