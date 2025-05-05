Ситуация в районе Тайваньского пролива вновь обострилась на фоне активных действий Народно-освободительной армии Китая. Как сообщает издание Global Times, на территории воздушного пространства пролива и к юго-западу от него зафиксировано появление китайских истребителей и беспилотников. Тайваньская сторона утверждает, что тщательно отслеживает ситуацию и готова реагировать. Однако, как неоднократно отмечалось официальными представителями КНР, именно попытки тайваньского руководства заручиться поддержкой внешних сил стали причиной текущей напряжённости. Перевод иностранной статьи представлен изданием Discover24.ru.

По словам Чэня Биньхуа, пресс-секретаря Управления по делам Тайваня Госсовета КНР, нынешняя линия партии власти на острове, Демократической прогрессивной партии, направлена на конфронтацию. Он подчеркнул, что попытки добиться так называемой независимости при поддержке зарубежных партнёров представляют собой основную причину нестабильности в регионе.

Народно-освободительная армия Китая провела ряд масштабных учений без предварительного уведомления, что позволило её силам занять боевые позиции до того, как тайваньские военные получили информацию о начале операции. Как отмечают эксперты с материка, подобный подход стал привычной практикой, отражающей новую реальность военного планирования Пекина. Одним из ключевых элементов маневров стало участие в учениях малозаметного истребителя пятого поколения J-35A, который менее чем за полгода прошёл путь от статической презентации на авиасалоне в Чжухае до полноценного задействования в боевом формате. По версии U.S. Defense News, этот самолёт уже сегодня меняет правила в воздушном пространстве Восточной Азии.

Среди задач, отработанных в рамках учений, особое внимание было уделено контролю над ключевыми районами, нанесению ударов с моря и с воздуха, а также блокировке важных маршрутов. Проводившиеся в центральной и южной части Тайваньского пролива маневры под кодовым названием «Strait Thunder-2025A» включали элементы проверки боевой готовности, отработку задержаний, выдворений и других форм оперативного реагирования.

В ответ на действия НОАК министр обороны Тайваня подтвердил выполнение не менее 12 вылетов китайских ВВС на юг и юго-восток. Он отметил, что противник, вероятно, отрабатывал нетипичные сценарии, однако конкретные детали раскрыты не были. В то же время СМИ острова всё чаще сообщают о массовых увольнениях среди офицеров вооружённых сил Тайваня. На пресс-конференции 24 апреля официальный представитель Минобороны КНР заявил, что это свидетельствует об отказе тайваньских военнослужащих становиться «пушечным мясом» ради курса на независимость, который он назвал бесперспективным.

Дополнительный интерес вызывает тот факт, что в документах китайского правительства за 2024 и 2025 годы не упоминается термин «мирное воссоединение». Это, по мнению некоторых аналитиков, говорит о возможной смене подхода Пекина. Тем временем, позиции Запада по Тайваню также становятся всё менее однозначными. Японские СМИ обратили внимание на недавнее заявление заместителя министра обороны США Элбриджа Колби, который допустил, что Тайвань не является жизненно важным интересом для США и что резкое вмешательство в конфликт может только усугубить ситуацию.

На фоне активизации боевой подготовки и осторожных сигналов из Вашингтона, в китайском обществе усиливаются дискуссии о перспективах воссоединения. При этом многие деятели культуры на Тайване публично поддерживают принцип «одного Китая», распространяя соответствующие заявления в социальных сетях.