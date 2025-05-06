Министерство иностранных дел Китая резко отреагировало на видеоролики, опубликованные ЦРУ, в которых американская спецслужба призывает граждан КНР сотрудничать и передавать конфиденциальную информацию. По данным Reuters, в Пекине назвали эти материалы «политической провокацией» и «клеветнической атакой», направленной на подрыв репутации страны.

Официальный представитель МИД КНР Ли Цян на брифинге подчеркнул, что США не только пытаются очернить Китай, но и открыто вербуют его граждан, включая чиновников, для работы на ЦРУ.

«Такое поведение является прямой атакой на суверенитет и безопасность нашей страны», — заявил он.

Видео, размещённые на прошлой неделе в социальных сетях, включая YouTube, Telegram и X, содержат сюжеты на китайском языке. В одном из них показан помощник высокопоставленного чиновника, недовольный коррупцией своего руководителя, в другом — чиновник, опасающийся преследования со стороны китайских властей. В подписях к роликам ЦРУ обращается к китайским гражданам, предлагая делиться информацией о политике, технологиях или внутренней деятельности Компартии Китая. Доступ к этим материалам в Китае заблокирован.

С июля 2023 года в КНР действует ужесточённое законодательство о противодействии шпионажу, которое предусматривает суровые наказания, вплоть до пожизненного заключения. Власти Китая подчёркивают, что подобные действия со стороны США лишь усиливают напряжённость в двусторонних отношениях.