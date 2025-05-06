Хотите дожить до 100 лет? Начните утро с чашки кофе! Испанский кардиолог Аурелио Рохас уверяет, что этот ароматный напиток способен стать настоящим эликсиром долголетия, если пить его в правильное время.

По словам врача, секрет кроется в утреннем ритуале. Исследование, проведённое Центром изучения ожирения при Тулейнском университете в США, показало впечатляющие результаты. Учёные проанализировали данные 20 тысяч человек, регулярно наслаждающихся кофе, и выяснили, что утренний напиток снижает риск ранней смерти на 16%. А для сердца польза ещё значительнее: вероятность летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний падает на целых 30%.

Но не спешите варить кофе в любое время суток. Рохас подчёркивает: только утренний приём напитка приносит пользу. Если же побаловать себя чашечкой во второй половине дня, можно столкнуться с неприятными последствиями. Вечерний кофе способен нарушить сон и сбить внутренние часы организма, вызвав гормональный дисбаланс.

Почему именно утро? В это время кофе помогает организму проснуться, мягко стимулируя нервную систему и поддерживая работу сердца. Это как утренний толчок, который задаёт правильный ритм на весь день.

Конечно, не стоит забывать о мере. Кардиолог напоминает, что чрезмерное увлечение даже таким полезным напитком может навредить. Одна-две чашки утром — идеальный баланс для здоровья и удовольствия.

Так что, если вы мечтаете о долгой и активной жизни, возможно, пора сделать утренний кофе своей привычкой. Маленький шаг, который, как показывают исследования, способен привести к большим результатам.