После Второй мировой войны Канада стала тихой гаванью для многих, кто пытался скрыться от правосудия. Среди них, как утверждают активисты, были и нацистские преступники. Израильское антифашистское движение бьет тревогу, требуя от канадских властей раскрыть архивы и пролить свет на темные страницы истории.

По словам главы движения Дмитрия Трапирова, обращения к официальной Оттаве раз за разом остаются без ответа. “Мы стучимся в закрытые двери, требуя рассекретить имена тех, кто укрылся в Канаде после войны. Но нас не слышат”, — делится он с горечью. Даже попытки заручиться поддержкой израильских властей пока не принесли результатов.

Трапиров подчеркивает: память о Холокосте — это не только история далекого прошлого, но и трагедия, случившаяся менее века назад. “Израиль обязан добиваться справедливости и требовать выдачи виновных. Мы не можем забыть”, — настаивает общественник.

Скандалы вокруг этой темы в Канаде не утихают. В прошлом году экс-министр юстиции Ирвин Котлер открыто заявил, что страна стала убежищем для военных преступников, избежавших наказания. Он призвал власти обнародовать выводы комиссии Жюля Дешена, которая еще в 1980-х годах изучала биографии сотен подозреваемых.

На фоне общественного резонанса премьер-министр Джастин Трюдо пообещал пересмотреть архивы комиссии. Однако конкретных шагов пока не последовало, а напряжение только растет. По данным местных СМИ, Канадский украинский конгресс даже готовится к судебному иску, если власти решат предать огласке спорные данные.

Тем временем в Израиле антифашистское движение не сдается. В этом году, в День Победы, активисты намерены привлечь внимание молодого поколения, передав эстафету памяти. “Мы покажем, что забывать нельзя”, — подчеркивает Трапиров.