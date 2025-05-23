Любовь — это не только бабочки в животе и бесконечные серенады под окном. Иногда она превращается в череду разочарований, особенно для тех, чьи звезды словно играют против них. Астрология не дает гарантий, но помогает понять, почему некоторые знаки зодиака чаще других сталкиваются с горьким послевкусием отношений.

Водолей: идеалист, который верит в утопию

Водолеи мечтают о любви, где партнеры — это союзники в борьбе за лучший мир. Они ищут не просто романтику, а «родственную душу с общими миссиями». Но реальность редко соответствует их высоким ожиданиям. Когда оказывается, что избранник не готов спасать планету или обсуждать квантовую физику в постели, Водолей чувствует пустоту. Они разочаровываются не в людях, а в собственных иллюзиях.

«Любовь Водолея похожа на эксперимент: если результат не совпадает с теорией, проект закрывают».

Дева: перфекционизм как проклятие

Для Дев партнер — это пазл, который должен идеально вписаться в их продуманную жизнь. Они замечают малейшие изъяны: небрежно завязанный галстук, неправильно поставленную чашку на стол, недостаток амбиций. Со временем критичность превращается в привычку, а любовь — в хроническое недовольство. Их разочарование растет как снежный ком: каждый мелкий недостаток добавляет вес.

Ожидание: партнер-супергерой

Реальность: обычный человек с пятнами на футболке

Скорпион: яд ревности

Скорпионы любят так интенсивно, что их чувства напоминают химическую реакцию. Но эта страсть имеет обратную сторону — «Если ты мой, то целиком». Они требуют тотальной отдачи, проверяют на верность, копаются в телефонах. Когда партнер не выдерживает давления и уходит, Скорпион винит всех, кроме себя. Их разочарование — это взорвавшаяся бомба, которую они же и собрали.

Рыбы: побег от реальности

Рыбы создают в голове романтические сценарии, достойные оскароносных драм. Они влюбляются в образ, а не в человека: «Он написал смс первым — значит, это Судьба!». Но когда партнер оказывается не принцем на белом коне, а обычным сантехником Ваней, иллюзии рушатся. Рыбы разочаровываются в любви, потому что путают ее с магическим реализмом.

«Они готовы утонуть в океане чувств, но забывают, что в реальной воде нужно хотя бы держаться на плаву».

Близнецы: любовь как квест

Им нужны отношения, где каждый день — новое приключение. Но когда страсти остывают, а разговоры сводятся к «Что на ужин?» , Близнецы начинают искать «утечку» из рутины. Флирт с коллегой, тайный аккаунт в тиндере — все это попытки вернуть адреналин. Они разочаровываются не в партнере, а в самой идее стабильности.