Страховка для отпуска: не экономьте на безопасности!

Представьте: вы в джунглях Таиланда, и внезапно аппендицит требует срочной операции. Или сломали ногу на альпийском склоне. Без страховки такие сценарии превращаются в финансовый кошмар. Как выбрать полис, который реально сработает?

Анализируйте риски

Горные лыжи? Дайвинг? Поездка с хроническим заболеванием? Каждый нюанс влияет на условия. Не надейтесь на базовый полис — он покроет только банальные ОРВИ. Экстремальные активности требуют специальных опций.

«Страховка — это не формальность, а финансовый парашют. Лучше заплатить 50€ сейчас, чем 15 000€ за эвакуацию вертолетом позже»

Изучайте покрытие до мелочей

Ключевые параметры, на которые нужно смотреть:

Медицинская сумма : минимум €50 000 для Шенгена, но для США/Канады берите от €100 000

: минимум €50 000 для Шенгена, но для США/Канады берите от €100 000 Стоматология : экстренное обезболивание vs. восстановление зуба

: экстренное обезболивание vs. восстановление зуба Гражданская ответственность : если случайно разобьете витрину Louis Vuitton

: если случайно разобьете витрину Louis Vuitton Эвакуация: особенно актуально для треккинга и яхтинга

Читайте исключения как детектив

Это раздел, который обязательно нужно проверить! Типичные подводные камни:

Алкогольное опьянение (даже легкое) аннулирует выплаты

Хронические болезни требуют отдельного согласования

Экстрим-виды спорта часто исключены из стандартных пакетов

Проверяйте ассистанс

Кто будет спасать вас в ЧП? Узнайте:

Есть ли круглосуточная русскоязычная поддержка? Как быстро приезжает помощь по отзывам? Работает ли компания в конкретной стране?

Проверьте рейтинги ассистансов на независимых платформах — это важнее красивой брошюры!

Сравнивайте не цены,