Страховка для отпуска: не экономьте на безопасности!
Представьте: вы в джунглях Таиланда, и внезапно аппендицит требует срочной операции. Или сломали ногу на альпийском склоне. Без страховки такие сценарии превращаются в финансовый кошмар. Как выбрать полис, который реально сработает?
Анализируйте риски
Горные лыжи? Дайвинг? Поездка с хроническим заболеванием? Каждый нюанс влияет на условия. Не надейтесь на базовый полис — он покроет только банальные ОРВИ. Экстремальные активности требуют специальных опций.
«Страховка — это не формальность, а финансовый парашют. Лучше заплатить 50€ сейчас, чем 15 000€ за эвакуацию вертолетом позже»
Изучайте покрытие до мелочей
Ключевые параметры, на которые нужно смотреть:
- Медицинская сумма: минимум €50 000 для Шенгена, но для США/Канады берите от €100 000
- Стоматология: экстренное обезболивание vs. восстановление зуба
- Гражданская ответственность: если случайно разобьете витрину Louis Vuitton
- Эвакуация: особенно актуально для треккинга и яхтинга
Читайте исключения как детектив
Это раздел, который обязательно нужно проверить! Типичные подводные камни:
- Алкогольное опьянение (даже легкое) аннулирует выплаты
- Хронические болезни требуют отдельного согласования
- Экстрим-виды спорта часто исключены из стандартных пакетов
Проверяйте ассистанс
Кто будет спасать вас в ЧП? Узнайте:
- Есть ли круглосуточная русскоязычная поддержка?
- Как быстро приезжает помощь по отзывам?
- Работает ли компания в конкретной стране?
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