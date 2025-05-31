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Страховка для отпуска: не экономьте на безопасности!

Представьте: вы в джунглях Таиланда, и внезапно аппендицит требует срочной операции. Или сломали ногу на альпийском склоне. Без страховки такие сценарии превращаются в финансовый кошмар. Как выбрать полис, который реально сработает?

Анализируйте риски

Горные лыжи? Дайвинг? Поездка с хроническим заболеванием? Каждый нюанс влияет на условия. Не надейтесь на базовый полис — он покроет только банальные ОРВИ. Экстремальные активности требуют специальных опций.

«Страховка — это не формальность, а финансовый парашют. Лучше заплатить 50€ сейчас, чем 15 000€ за эвакуацию вертолетом позже»

Изучайте покрытие до мелочей

Ключевые параметры, на которые нужно смотреть:

  • Медицинская сумма: минимум €50 000 для Шенгена, но для США/Канады берите от €100 000
  • Стоматология: экстренное обезболивание vs. восстановление зуба
  • Гражданская ответственность: если случайно разобьете витрину Louis Vuitton
  • Эвакуация: особенно актуально для треккинга и яхтинга

Читайте исключения как детектив

Это раздел, который обязательно нужно проверить! Типичные подводные камни:

  • Алкогольное опьянение (даже легкое) аннулирует выплаты
  • Хронические болезни требуют отдельного согласования
  • Экстрим-виды спорта часто исключены из стандартных пакетов

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Сравнивайте не цены,

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